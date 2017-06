Fotod: hullunud loomafänni kodu, mis on pühendatud vaid kassidele

Nimelt on kogu maja põrandast laeni sisustatud ei millegi muu, kui kassiteemaliste esemetega. «Kui sulle kassid meeldivad, siis on see kodu sulle! Kui mitte, siis võta kaasa survepesur,» on maja kuulutuses kirjas.

Värvilises kodus ei ole peaaegu ühtegi nurka, mis ei oleks kaetud kassipiltidega - pildid moodustavad seintele justkui tapeedi. Põrandaid katavad aga kassinäoga vaibad ja kassidele mõeldud mööbel.

Kahe magamistoaga maja on müügis 240 000 dollariga ehk umbes 214 000 euroga.

Seda kodu lihtsalt peab nägema! Vaata pilte maja kuulutusest SIIT!