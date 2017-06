Fotod: viis uut omanikku otsivat ehedat Eesti talu

1. Renoveeritud talumaja Saaremaal, 65 000 eurot

Osaliselt algupäraselt renoveeritud talumaja juurde kuulub saunamaja-suvetuba ja ait. Majas on vesi olemas, pesemisvõimalus on saunas.

2. Põline talu Harjumaal, 65 000 eurot

1929. aastast pärit talukoht asub Kernus põlispuude all. Maja on suures osas renoveeritud. Maja juurde kuulub mitmeid kõrvalhooneid.

3. Talu Peipsi järve kaldal Tartumaal, 55 000 eurot

Põhjalikult renoveeritud hoonetega talukompleksi idapiiriks on suur ja lai Peipsi järv. Maja on nii heas seisus, et sobib nii suvekoduks kui aastaringseks elamiseks.

4. Ehtne Setu talu Põlvamaal, 26 900 eurot

Ehtne heas seisus 1942. aastal valminud setu talu otsib uut omanikku. Majas on olemas täitsa aus leso, kõrged laed ja kahepoolsed uksed.

5. Algupärane talu Pärnumaal, 24 000 eurot

Ehtne Eestiaegne rehielamu on valminud 1924. aastal. Maja juurde kuulub viljakandev õunaaed.