Hinnavõrdlus: millise korteri saab Eesti linnades üürida 300 euro eest kuus

Tallinn

Tallinnas saab 300 euro eest üürida enamasti vaid keskpäraseid ühetoaliseid kortereid. Näiteks on selle summa eest hetkel saadaval ühetoaline korter Mustamäe paneelmajas, milles on olemas ka köögimööbel, pesumasin ja paar mööblitükki elutoas.

Korter Mustamäel / www.kv.ee

Tartu

Tartus saab aga 300 euro eest kahetoalise ja heal juhul ka kolmetoalise korteri. Näiteks on hetkel selle raha eest üürile anda äsja renoveeritud kahetoaline korter Vanemuise tänaval. Korteris on sees köök, kuid ülejäänud mööbel tuleb üürnikul endal muretseda. Samas on Tartus 300 euro eest üürile anda ka mööbeldatud, kuid enamasti renoveerimata kortereid.

Korter Tartus / www.kv.ee

Narva

Narvas hetkel 300 euro eest üürikortereid ei pakuta, kuid selle eest saab juba 250 euroga endale kahetoalise ja renoveeritud üürikorteri, kust pole puudu ka mööbel ega pesumasin.

Korter Narvas / www.kv.ee

Pärnu

Pärnus saab 300 euro eest enamasti kahetoalise, kuid võib leida ka kolmetoalise üürikorteri. Näiteks pakutakse 300 euro eest kuus uut kahetoalist korterit Pärnu Kesklinnas, milles olemas ka kogu mööbel. Lisaks on lähedal on rand, poed ja pargid.

Korter Pärnus / www.kv.ee

Viljandi

Viljandis saab 300 euro eest kuus üürida lausa neljatoalise katusekorteri äsja valminud kortermajja. Korteris on olemas küll köögimööbel koos tehnikaga, garderoobikapp ja telekalaud, kuid ülejäänud mööbel tuleb üürnikul endal muretseda.

Korter Viljandis / www.kv.ee

Rakvere

Täpselt 300 euro eest Rakveres hetkel korterit üüriks ei pakuta. Küll aga saab 280 euro eest kuus endale avara kahetoalise korteri, milles olemas kogu mööbel, kodutehnika ja isegi saun. Korterist on jalutuskäigu kaugusel ka kesklinn, kauplused ja ühistransport.

Korter Rakveres / www.kv.ee

Kuressaare

Kuressaares on hetkel saadaval vaid üks üürikorter ja seda 225 euroga. Tegemist on renoveeritud korteriga, milles olemas ka mööbel.

Võru

Ka Võrus peab kõige kallima üürikorteri eest maksma vaid 200 eurot kuus. Sellisel juhul saab endale kolmetoalise renoveeritud korteri.

Haapsalu

Haapsalus saab 300 euro eest kuus endale kahetoalise üürikorteri, mis paikneb otse mere ääres. Korter on täielikult renoveeritud ja möbleeritud. Puudu pole ka kodutehnika ega rõdu.

Korter Haapsalus / www.kv.ee

*Korterite võrdlus on tehtud kinnisvaraportaal KV.EE põhjal.