Sagedased võtted, kuidas kinnisvaramüüjad ostjaid piltidega petavad

Piltide töötlemine

Kui olemas on vajalikud oskused, saab pilditöötlusprogrammide abil muuta fotodel väga lihtsalt värve, kontrasti ja valgust, vahendab Apartment Therapy. Nende muutmine võib teha kodu piltidel teistest silmapaistvamaks ja luua eluasemele hoopis uhkema välimuse, kui sellel tegelikult on. Näiteks saab programmide abil eemaldada mutimullahunnikud ja närbunud muru, et aed ilusam paistaks. Või muuta kulunud põrandad erksamaks ning pimedad ja kitsad toad heledamaks.

Fotol on muudetud värve ja lisatud kontrasti. / www.flickr.com

Perspektiiv on tähtis

Oskuslik fotograaf saab piltidelt eemalda suured vead ka programme kasutamata. Selleks peab ronima vaid redeli otsa, heitma põrandale pikali või ennast vaid natukene pöörama. Näiteks pandi eelmisel aastal Austraalias müüki maja, mille taga peitus suur veetorn. Kuna pildid olid tehtud õige nurga alt, siis neil torni näha ei olnud. Jaapanis oli aga müügis suure «basseiniga» kodu, kus hilisemal vaatlusel selgus, et basseini asemel on tegemist hoopis väikese veeanumaga.

Lainurkobjektiiviga tehtud pilt / www.flickr.com

Kaamera lisab tubadele suurust

Ilmselt kõige sagedamini esinev fotograafiatrikk kinnisvaras on lainurkobjektiivide kasutamine. Kuna objektiiv suudab pildistada tunduvalt laiema ala, kui näeb inimsilm, tunduvad toad piltidel avaramad ja suuremad, kui need tegelikult on. Õnneks on aga selliseid pilte lihtne ära tunda: kui lähedal asuv mööbel tundub ebaharilikult suur ja kaugemal olevad objektid eriti pisikesed, on suur võimalus, et tuba on tegelikult väiksem, kui pildil tundub.