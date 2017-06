Odav versus kallis: kas sina saad aru, kumb kapp on teisest ligi viis korda kallim?

Pildil on kaks puidust kummutit, mis on üpris sarnase disainiga. Päris samasugused need ei ole, kuid üldjoontes on tegu siiski sarnaste mööbliesemetega. Millise eest oleksid sa nõus aga peaaegu viis korda rohkem maksma?

/ Tootjate fotod

Kui arvasid, et vasakpoolne kapp on kallim, oli sul õigus. Tegemist on Machinto firmamärgi all müüdava kapiga ja selle hinnaks on 2386 eurot. Kapp on tehtud kvaliteetsest tammepuidust.

Parempoolne kapp pildil on odavam alternatiiv. Selle hinnaks on 503 eurot.

Kumma kapi sina endale soetaksid?