Kuidas saada vana vann nii puhtaks, et see näeks välja nagu uus?

Enne kui hakkad vanni puhastama, peaksid selgusele jõudma, mis materjalist see tehtud on. Kas akrüülist, emailitud või hoopis portselanist? Mõni lahendus töötab ühel vannil nagu võluvägi, kuid võib teisi materjale hoopis kahjustada, vahendab Apartment Therapy.

Akrüülvannid

Enamikus modernsemates kodudes on akrüülvannid. Selle kindlaks tegemisel on lihtne viis: kui vann näeb välja, nagu see oleks valmistatud plastist, on tegemist akrüülvanniga.

Akrüülvannid võivad kergesti praguneda ja pleekida. Seetõttu on väga oluline, et sa ei kasutaks selle puhastamisel midagi abrasiivset (selle alla kuuluvad ka jäigad küürimisharjad ja karedad käsnad). Koristusekspert Jolie Kerr soovitab akrüülvannide puhul kasutada kreemjaid puhastusvahendeid. «Kangekaelsematest plekkidest saab vabaneda, kui vahend jätta umbes pooleks tunniks vanni seisma ning seejärel puhastada ära kas pehme käsna või mikrokiudlapiga,» nõustas Kerr.

Emailitud vannid

Emailitud malmvannid olid vanasti Eestis ühed populaarsemad ja on siiani paljudes kodudes säilinud. Kui su vann näeb välja, nagu see oleks metallist, on tegemist ilmselt malmvanniga.

Ka nende vannide puhul tuleb eemale hoida happelistest puhastusvahenditest ja karedatest küürimisharjadest. Spetsialistid soovitavad emailitud vanne puhastada spetsiaalsete pulbritega. «Plekkide puhul tasub pulbrist teha pasta ja lasta sellel umbes 30 minutit plekil seista. Seejärel tuleb veega loputada ja lapiga puhtaks pühkida,» soovitas Kerr. Veebileht Reader’s Digest väidab, et emailist vanni puhastamiseks tasub pasta valmistada hoopis ise – selleks sega kokku kaks osa söögisoodat ja üks osa vesinikperoksiidi.

Portselanist vannid

Portselanist vannid on vanad, rasked ja kulukad – seetõttu ei ole need kodudes eriti populaarsed. Need näevad emailitud vannidega väga sarnased välja, kuid neil saab vahet teha näiteks magnetiga – kui magnet jääb vanni külge, on tegemist emailitud vanniga. Kui ei jää, siis on tegu ilmselt portselanist vanniga.

Puhastusekspertide sõnul on portselanist vannid tugevad ja kannatavad ka karmimat küürimist. «Plekkide eemaldamiseks saab kasutada näiteks äädika, nõudepesuvahendi ja maisitärklise segu,» soovitas Kerr. Sama segu töötab tema sõnul hästi ka portselanist tualetipottide peal. Veebiportaal Reader’s Digest märkis, et portselanist vannide puhul võib kasutada ka näiteks ahjude puhastamiseks mõeldud vahendeid (kuid ainult valget värvi vannidel, kuna muidu võib see võib tooni muuta).

Veel mõni ekspertnipp: