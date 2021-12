«Uudistemaja naabermajas elab väga viisakas naaber (kahtlustame pikemat aega, et soomlane), kes ei lükka lund rõdult alla, vaid paneb hoolikalt Prisma kotti ja viib ära (nii mitu korda),» kirjutas Lass Twitterisse postitatud pildi juurde.

Kindlasti on taoline lumekoristusviis teistele inimestele ohutum, sest puudub võimalus, et lumi võiks kellelegi pähe sadada. Samal ajal teeb see elaniku töö kordades raskemaks ja ajakulukamaks.