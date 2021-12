JAHMATAV ⟩ Dubai kalleima aastavahetuse paketi hind paneb tavainimese õhku ahmima

Meliá hotelliketti kuuluva luksusliku ME Dubai pakkumine ületab aga teisi hotelle mäekõrguselt. Dubai ja ilmselt ka maailma kalleim aastavahetuspakett maksab 10 miljonit dirhamit ehk 2,42 miljonit eurot, kirjutab Emiraatide väljaanne The National .

Hotell ME Dubai. FOTO: Melia.com

Paketi ostjale on reserveeritud ME sviit ja aastavahetuse tähistamine kuni 8 külalisele. Sinna hulka kuulub tsirkusetendus hotelli fuajees, millele järel on valida kas al fresco õhtusöök restoranis Deseo või tapasebaaris Central. Arvestades hotelli lähedust Burj Khalifale, võib südaööl nautida Burj Khalifa kuulsat ilutulestikku.