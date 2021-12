NÄDALA RETSEPTID ⟩ Jõulumenüüs on part, sibul ja siider: pühaderoad Lõuna-Eestist Kodase restost

Suvel rahvast lopsakate pühapäeva­brantšide – millised sõõrikud maasikate, vahukoore ja kaneeliga! – ja idülliliste õhtusöökidega – milline krepitort ja küpsekoha! – hullutanud Kodase köök kostitab jõulukuul omi ja võõraid küll pardikoiva-confit’ga, küll kõrvitsa-juustukoogiga. Esimene saab peakoka Johannes Hõimoja käe all jõuluse noodi Hiina viie vürtsi segust ja pohlalisast, kooki looritab maja talvesiidrist Säde keedetud karamellikaste. Mõlemad on praegu nõutud road, sestap on köök ja tuba ahvatlevat lõhnasärinat kogu aeg täis.