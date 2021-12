SINISE VEETIIGRI AASTA ⟩ Kuidas katta vana-aasta peolaud?

Inspiratsioon maakodust

Maakodule mõeldes meenuvad esimesena rustikaalne puit, rohelised toonid ja naturaalsed materjalid, mis sobivad ideaalselt sinise veetiigri aastasse. Selline stiil sobib inimestele, kes hindavad rahu ja vaikust, seega tuleks meeleolu luua mõõdukas värvipaletis. Materjalivalikus on esikohal looduslikud elemendid. Näiteks linased tekstiilid, puidust lõikelauad serveerimiseks kui ka armsate sõnumitega piparkoogisüdamed.

Lauakaunistustena soovitab Kaup24 sisekujundaja kasutada keraamilisi nõusid ja puidust küünlajalgu ning kaunistada vana-aasta peolaud loodusest pärit materjalidega. «Lauale asetatud kuuseokstest või käbidest kimbud toovad tuppa looduse hõngu ja värskust. Kui soovid lisada elegantsi, on heaks abimeheks valgest portselanist nõud, mis koos looduse andidega meenutavad kunagiste mõisate pidulaudasid,» soovitab sisekujundaja.

Tiigriaasta julge mõjutus

Kuigi veetiigri aastat iseloomustab sinine värv, kirjeldavad tiigrit julged ja soojad toonid nagu oranž, punane ja kuldne. Need tulised värvid annavad edasi enesekindlust, jõudu ja energiat, mida tulevaks aastaks tarvis on. Tagasihoidlikes toonides interjööri saab särtsu tuua erksamate värvide ja tuledega. Anna Ilmere soovitab sellise laua kaunistamiseks keskenduda erksatele värvidele, silmapaistvatele kaunistustele ning serveerida sööki luksuslikelt nõudelt.

Tiigriaasta julgeid mõjutusi. FOTO: Optimist Public

«Valge ja säravsinise tooni kombinatsioon on alati pidulik. Siinkohal soovitan katta laua sinise linaga, millelt valged nõud kontrastselt välja paistavad,” räägib sisekujundaja ja lisab, et sinist värvi saab sisse tuua ka pabersalvrätikute ja mänguliste detailidega, nagu näiteks põhjapõdra kujukesed, mis meeldivad eriti pere pisematele. “Pidulikku meeleolu toob ka suur okaspuupärg laua keskel, mille ümber on tore ülejäänud lauda pühademeeleollu sättida. Samuti lisavad glamuuri eelmisest sajandist pärit uhked kristallnõud, mida paljudel ehk kodus veel leidub,» lisab sisekujundaja.

Aastavahetus kulla- ja hõbedasäras

Glamuurne kuld ja hõbe pole enamasti interjööris esimeseks valikuks, kuid on ideaalsed toonid vana-aastaõhtuks. «Tasub meeles pidada, et tiiger on küll suursugune, aga samas salapärane loom, seega tasuks kulda ja hõbedat kasutada interjööris rafineeritult ja maitsekalt,» Ilmere ja lisab, et kuldset või hõbedast tooni küünlad võivad terve laua pühadekarva seada.

Glamuurne kuld ja hõbe ei vea aastavahetusel kunagi alt. FOTO: Optimist Public

Sisekujundaja lisab, et kuldne värv toob majja alati pidulikku meeleolu ning selle kombineerimine hõbedaga on ajatu klassika, mis sobib kontrastiks pea igasse modernsesse interjööri.

Skandinaavia stiilis pühad

Skandinaavia stiili iseloomustab valge, must ja hallid toonid ning see on olnud pikalt eestlaste seas populaarseim interjööri valik. «Kuigi skandinaavia stiil on oma olemuses lihtne ja tagasihoidlik, on mustaga võimalik tekitada tõelist draamat, millel on tiigrile omast jõudu ja suursugust,» räägib sisekujundaja.

Must loob kontraste ja draamat. FOTO: Optimist Public

Skandinaavia stiilis interjööri saab pühadehõngu tuua metalsete elementidega ning vasest või puidust jõulukaunistustega. Kuigi must ja hall ei ole traditsiooniliselt kõige pidulikumad värvikombinatsioonid, loob eukalüptipärja, küünalde ja tulede kombinatsioon mustade või hallide nõudega Ilmere sõnul piduliku ja maitseka hõngu.