GALERII ⟩ Tallinna botaanikaaed jätkab Taimeriigi Suursaatkonnana, jaanuaris on luubi all Austraalia!

Esimese poolaasta kinnitatud osalejad on Austraalia (jaanuar), Hispaania (veebruar), Iirimaa (märts), Kreeka (aprill), Ühendkuningriik (mai) ja Taani (juuni).

15., 22. ja 29. jaanuaril algusega kell 12.00 viib botaanik Urmas Laansoo huvilised ringkäigule Austraalia taimede juurde Tallinna Botaanikaaias. Ka edaspidi toimuvad laupäeviti vastava riigi taimi tutvustavad ringkäigud ning taimed on tähistatud Urmas Laansoo poolt koostatud infomaterjalidega.

Igal kuul esitletakse Palmimajas näituseid. Jaanuaris näevad külastajad Austraalia saatkonna näitust puukoorekunstnike töödest. Väljapanekul esitatakse töid ajavahemikust 1963-1984 kunstnike poolt, kes on sündinud enne aega, kus asunike ühiskond nende maadele ja kultuuri tungis. Need meeskunstnikud olid rituaalsed juhid, riigimehed ja kultuuriedendajad, kel lasus maalimise traditsiooniline kohustus. Nende tööd toovad aborigeeni kunsti – ühe vanima jätkuva kunstitraditsiooni – uude ajastusse, et oma kohta kunstimaailmas juurutada.