PEIDUS PÄRAND ⟩ Paneelmajade otsaseinte kujundid illustreerivad ehedalt 1960-ndatel valitsenud tulevikuoptimismi

Dekoratiivpaneelid vajasid tavapaneelidest täpsemat ja hoolsamat käsitlust, et mitmest paneelist kokku seatava kujutise piirjooned kattuksid. Masstoodetud paneelidest ehitamise tähtsaim idee oli aga just nimelt kiirus. Otsaseinte kujundid illustreerivad ehedalt 1960-ndatel valitsenud tulevikuoptimismi ning puhtaid geomeetrilisi vorme. Kosmosesaavutuste, tehnika ja tuumaenergeetika arengu ning uute põlvkondade poole suunatud lootusrikkuse vaimus valminud figuurid on ajahambale vapralt vastu pidanud, ent paratamatult tuleb teostel saatust jagada ligi 60-aastaste kortermajadega, mille struktuuriosad need on. Nii on tänaseks enamik otsaseinu kadunud soojustusmaterjalide alla.