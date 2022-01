Neuroteadlane: kohviuinak on tõhusam kui pidev kohvi kaanimine

Brice Faraut, kes uurib Pariisi Hôtel-Dieu haiglas unepuuduse mõjusid, teab kõike magusast unest ja unehäiretest. Teadlane on veendunud, et kohviuinakud on tõhusamad uimasuse ja unisuse tõrjujad kui tassitäis kohvi või uinak eraldi.