PILDID ⟩ Vajad linnakärast pausi? Eismal on müüa mereäärne unistuste suvituspaik

Tegu on 2007. aastal valminud kahekorruselise puitelamuga, millega kaasneb 2451-ruutmeetrine maalapp. Imetabane suvituspaik on müügis 520 000 euroga.

Suvekodu esimeselt korruselt leiab esiku, avatud planeeringuga köök-elutoa, kust pääseb omakorda merevaatega terrassile. Lisaks on esimesel korrusel vannituba, WC, saun ja tehnoruum. Terrassil on omakorda infrapunasaun ja kümblustünn.

Teisel korrusel on kolm magamistuba, vannituba, WC ja tehnoruum. Teise korruse suures magamistoas on omakorda mahukas garderoobikapp. Tallinnast on Eismale ligemale 100 kilomeetrit, Rakverest vaid 30!