PEIDUS PÄRAND ⟩ Sgrafiito «Klaasipuhuja» autor kaasas valmimisprotsessi oma tudengid Jüri Arraku ja Tõnu Laugu

Esiti tegeles klaasivabrik kala soolamiseks mõeldud purkide valmistamisega, hiljem hakati tootma pudeleid ja aknaklaasi. Järvakandi klaasivabrik jätkas tööd noore Eesti vabariigi ajal, elades üle nii 1930-ndate majandussurutise ja 1940. aasta natsionaliseerimise kui ka pöörased 1990-ndad ning juurutades sel viisil Järvakandi tuntust klaasiasulana. Nii on igati loomulik, et graafik Olev Soans, kes sai 1963. aastal ettepaneku luua kunstiteos äsjavalminud Järvakandi kinohoonele Edu, valis seinamaali motiiviks just klaasipuhuja. Kinohoone kavandanud arhitekt Karl Lüüsiga oli Soans tutvunud juba 1940-ndate lõpul Järvakandis joonistusõpetajana leiba teenides.

Olev Soansi kohalikku kunstipärandit on uurinud Järvakandi kooli direktor Aet-Triin Vasnu. Kehtna vallalehes Valla Vaatleja kirjutab Vasnu, kuidas Soans, olles tollal juba ERKI õppejõud, kaasas Klaasipuhuja valmimisprotsessi oma tudengid Jüri Arraku ja Tõnu Laugu, küsides: «Poisid, kas te teenida tahate?» Poisid loomulikult tahtsid. Klaasipuhuja näol on tegemist üsna eheda sgrafiitoga – seinale kanti kaks krohvikihti, millest ülemisse, tumedasse, lõikasid tudengid Soansi kavandi järgi klaasipuhuja kujundi, mis maali alumises heledas kihis paistma jäi.

Rapla maakonna esimene laiekraaniga kino Edu on tänapäeval aktiivses kasutuses klubina Club Cinema. Säilinud ja hinnatud on ka Olev Soansi «Klaasipuhuja», mille motiivi on rakendatud Järvakandi aukodanikke tunnustaval klaastrofeel, samuti ehib see Järvakandi kooli fuajeed.