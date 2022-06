PEIDUS PÄRAND ⟩ Tartu Katseremonditehase mosaiikpannoo värvid, mis esmapilgul kokku ei sobitugi, loovad dünaamilise teose, mis kasvab ja muutub

Ladumise ajal tehti pannoole muudatusi, kuna kunstniku määratud värvitoonid tundusid olevat kohati liialt erksad. Julged värvid, mis esmapilgul justkui kokku ei sobitugi, loovad väga dünaamilise teose, mis kasvab ja muutub. Tessera’test on laotud geomeetrilisi vorme: poolkaari, ringe, kolmnurki, ruute ja laineid. Esineb suuri värvi- ja vormikontraste, kui ka pehmeid sujuvaid üleminekuid. Oma diplomitöös tehase endiseid töötajaid küsitlenud Krista Sõster on kirjutanud et töö võeti valmimise järgselt väga külmalt vastu, ilmselt just kasutatud eksootilise värvigamma tõttu. Tõsi, sarnaseid elavaid vorme ning jõulist värvikasutust võib Tovtini sünnimaa monumentaalkunstis näha sageli. Katseremonditehase mosaiik on kui tükike Nõukogude Ukraina pärandit, mis oma temperamentsuses Eestis kahtlemata harjumist vajas.