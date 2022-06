PEIDUS PÄRAND ⟩ «Okaskrooni» mälestusmärgi sünni tingis perestroika algatatud diskussioon stalinismiohvrite mälestuse jäädvustamisest

Dolomiidi ja pronksi kombinatsioon mõjub mõnevõrra anakronistlikult. Ehkki tegemist on «uue aja» monumendiga, ei muutunud kunstnike väljendusvahendid ega publiku maitse üleöö ning seetõttu meenutab see nõukogude monumente. Iseäranis pronksist okaskroon kutsub esile võrdluse militaristliku okastraadiga. Sellist tõlgendust kinnitab asjaolu, et kui nullindatel ilmus teateid ausamba rikkumise kohta ja politseil õnnestus ühed huligaanitsejad kinni võtta, ei osanud nood öelda, mille mälestuse sammast nad sodisid. Sellegipoolest on tegemist kohalikele olulise mälupaigaga, mis on iga-aastaste mälestusürituste keskpunktiks ning seob tammiku Euroopa kultuuri alustaladega, milleks on nii demokraatiat sümboliseeriv dooria sammas kui ka Kristuse märtrikannatustest kõnelev okaskroon.