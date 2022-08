PILDID ⟩ Meri ja linnulaul! Saaremaal on müüa unistuste suvituspaik

Saaremaal Tirbi külas ootab omanikku suurepärase asukohaga kaasaegne rookatusega maakodu. Kuressaare südamest vaid 12-minutilise autosõidu kaugusel asuv kodu on müügis 465 000 euroga.

Krundil asuv imetabane peamaja on ehitusregistrisse kantud juba 1920. aastal. 2010. aastal läbis maja põhjaliku uuenduskuuri. Kahekorruselise maja, üldpinnaga 109-ruutmeetrit, esimeselt korruselt leiab esiku, vannitoa, köögi ja elutoa. Elutoast on pääse päikesepoolsele terrassile. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba. Suvila müüakse kogu piltidelt näha oleva sisustuse ja tehnikaga.