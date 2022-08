PEIDUS PÄRAND ⟩ Tornimäe kalmistule rajatud mälestusmärk oli tollaste sõjamonumentide hulgas erandlik

Pöide vallas asuval Tornimäe kalmistul asub üks Teise maalimasõja raskeid lahinguid meenutavaid ühishaudu Saaremaal. 1984. aastal hauakohale rajatud mälestusmärgi keskmeks on Ülo Õuna pronksskulptuur: noore naise aktifiguur hoiab üles painutatud kätes murtud roosi. Kaunis noor naine katkenud teekonna sümboliga, eriti aktifiguur on tollaste sõjamonumentide hulgas erandlik. Kui üldse valiti langenutele pühendatud monumendile naisfiguur, oli see enamasti leinav emakuju, vene kultuuriväljas ka ema-kodumaa.