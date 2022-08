PILDID ⟩ Kodu kui muinasjutt! Põlvamaal on müüa imetabane perekodu

Tegu on 2021. aastal valminud 217-ruutmeetrise majaga. Imetabase kodu esimeselt korruselt leiab avatud planeeringuga täielikult möbleeritud köögi, suure kaminaga elu- ja söögitoa, magamistoa, kabineti, vannitoa ja WC, majapidamisruumi ja esiku. Korrus ülevalpool on suur valgusküllane hall, kaks magamistuba ja vannituba.

Maja on täielikult möbleeritud, olemas kõik mugavaks eluks vajalik. Majas olev mööbel ja tehnika on kasutuskorras ning on juba müügihinna sisse arvatud. Suurepärasel perekodul on ka võrdlemisi mõistlikud ülalpidamiskulud, jäädes suviti 50 euro piirimaile ja küündides krõbedatel talvekuudel 110 euroni.