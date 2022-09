Kinnisvaratutel põhjust rõõmustada, investoritel mitte

Kui reeglina oleme harjunud, et igal aastal toimub sügisene korterite üüriralli, mille osalisteks on peamiselt tudengid ja Eestisse saabuvad välistöötajad, siis sel aastal läks pisut teisiti.

Paljud broneerisid üürikorteri ära juba hiliskevadel või suvel ning august ja september jäid seetõttu tavapärasest vaiksemaks. Oma tuntav mõju on ka asjaolus, et sel aastal jäi tulemata suur hulk välismaalaseid ning osa siinolijaist läksid tagasi kodumaale.

Meie üüriturgu alates märtsist tugevalt mõjutanud sõjapõgenikud pole samuti enam peamine klientuur. Kui varasemalt oli tavapärane, et kõigi soodsamate ja keskmise hinnatasemega korterite puhul tuli koheselt 20-30 üürnikukandidaati, siis nüüd pole see enam nii valdav.

Pakkumiste hulk kasvab

Kuigi nõudlus on viimastel kuudel olnud suur, kasvab üürikorterite pakkumiste arv järjepidevalt. Enim on lisandunud äsjavalminud kortereid, mida viimaste aastate jooksul palju ostetigi just väljaüürimise eesmärgil.

Popimad korterid Tallinnas on kahetoalised hinnaklassis kuni 550 eurot ning kolmetoalised, mis maskavad kuni 650 eurot kuus. Sellise maksumusega kortereid leiab peamiselt magalapiirkondadest. Vähenenud on nõudlus korterite osas, mille hinnaklass on üle tuhande euro.

Samuti soovitakse vähem üürida kortereid, mille kütteallikaks on gaas või elekter. Samas on kasvanud huvi ahiküttega elamispindade vastu.

Hinnakasv pidurdus

Kui viimase aasta jooksul nägime 20-30 protsendilist üürihindade kasvu, siis nüüd on hinnatõus pidurdunud ja osade korterite puhul ka langemas. Konkurents klientide pärast kasvab eelkõige uuemate ja kallima hinnaklassi korterite segmendis. Samuti on üürnikke raskem leida korteritesse, mille kõrvalkulud on kallid.