Küüslauku on kasutatud erinevates rahvameditsiinides praktiliselt kõige raviks ja leevenduseks. Paljude uuringute kohaselt võib küüslaugu tarbimine ära hoida nii insuldi kui infarkti tekkimise riske. Teadlased leidsid, et see toit pakub «kardiovaskulaarset kaitset», vähendades vererõhku ja kolesterooli taset.