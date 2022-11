PILDID ⟩ Rahu, vaikus ja linnulaul! Kõrvemaa kandis ootab üliarmas palkmaja uut omanikku

Tegu on renoveeritud vana palkmajaga, mis on sisuliselt uus, aga vana maja hõng ja hubasus kestab selles veel kümnendeid, kui mitte aastasadu. Imetabane kodu, ühes 2918-ruutmeetrise krundiga, vahetab omanikku 150 000 euroga.

Vanast algupärasest majast on säilitatud ainult kolm originaalset palkseina ja kõik muu on uuesti ehitatud – uus vundament, põrandad, korstnajalg, elektrisüsteem, puurkaev koos uue veevarustusega, kanalisatsioon.

Maja esimeselt korruselt leiab avara elutoa, kööginurga, WC ja duširuumi. Korrus ülevalpool on avatud planeeringuga magamistuba. Kütteks on võimalik kombineerida soojuspumpa ja malmkaminat, millel on ka pliidiplaat – elektrikatkestuse korral ei pea muretsema söögitegemise võimaluste pärast.

Vaatamata sellele, et osad viimistlustööd on majas veel lõpetamata, saab majja koheselt sisse kolida ja pesa punuma hakata. Majale on väljastatud ka kasutusluba. Kõrvalhoonetest on krundil veel 27,8-ruutmeetrine hästi säilinud kahe kambriga vana ait, lisaks leiab siit 31-ruutmeetrise kuuri.