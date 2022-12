Kui ka sul on tavaks hommikuti esimene äratus kinni panna, et seejärel veel 5 kuni 10 minutit põõnata, võid sa ilmselt kannatada kroonilise väsimuse all.

Ajakirjas Sleep avaldatud uuringust selgub nimelt, et äratuskella kasutavad inimesed kipuvad olema väsinumad kui need, kes ärkavad ilma ühegi välise abimeheta. Notre Dame'i ülikooli teadurite väitel on nende uuring üks esimesi selletaolisi maailmas. Nimelt leidsid teadurid, et 57 protsenti täistööajaga töötavatest inimestest kasutab äratuskella ning ei ärka sugugi esimese äratuse peale, vahendab Metro.