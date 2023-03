OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Swed, ma olen kuueaastaselt sinu klient olnud – miks sa teed mulle niimoodi?

Kätte on jõudnud see päev, kui ka Madis on koduomanik. Varsti saab ta kõndida oma üürikodust mööda ning endamisi ümiseda Helgi Sallo sisse lauldud aegumatuid sõnu: «Lõppenud on päevad, mil nii tihti käisid siin, hinge sellest hetkest on vaid jäänud nukker piin.»