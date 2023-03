Esmalt joonistus uuringust välja, et 44 protsenti neist, kes norskavad või elavad koos norskajaga, on mürast nii tüdinenud, et nad teeksid selle lõpetamiseks kõik, mis vähegi võimalik.

«Olenemata sellest, kas olete norskaja või inimene, kes peab partneri norskamist taluma, võib see avaldada suurt mõju teie unele, suhetele ja elule üldiselt. Seetõttu on mõned, kes on valmis tegema kõik, et sellele lõpp teha,» ütles ettevõtte ÜK haru direktor Steve Smith.