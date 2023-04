OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Tädi läks näost nii punaseks, pärast ütles teisele: issand, kui ropu suuga juuksur teil on!»

Supernaine Kadi on meiega tagasi stuudios! Seekordses osas ei räägi me ta koduehitusest, samuti ei puuduta me ta neljarattalisi lemmikuid, vaid avame ukse Kadi põnevasse töömaailma. Kuus aastat tagasi tundis ta nimelt, et kontoritöö ei ole tema jaoks. Nii hakkas ta vaikselt kursustel käima ja tegi takkapeale ka oma firma.