OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Mina võin ju seletada, kuidas tuba sisustada, aga lõppude lõpuks loeb ainult see»

Madis on meil aastaid töötanud dekoraatorina ning üles seadnud lugematul hulgal väljapanekuid sisustuskaupluste vaateakendel, teinud näidistubasid, ehtinud Ülemiste keskuse jõuluväljapanekuid ja palju muud. Nende aastate jooksul on ta nii mõndagi õppinud ning isegi kutsekooli õpilaste praktikaid juhendanud.

Ruumide sisustamine ning asjade sobitamine tuleb tal puusalt. Saates räägime põhilistest vigadest, mis inimesed ruumide sisustamisel teevad ning kuidas neid vältida. Lisaks toob Madis välja mõned asjad, mille peale ruumi sisustades reeglina ei mõelda. Kõik on muidugi kasulik ja asjalik jutt, kuid Madis rõhutab, et kodu sisustades tuleb alati lähtuda sellest, mis sulle endale meeldib – ükskõik kui kummaline see asjatundjale ei tundu. Sinu kodu, sinu reeglid!