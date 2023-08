UURING ⟩ Toidulaual palavalt armastatud köögiviljal avastati võlutoime

Jaapani naised, kes söövad palju kartulit, surevad harvemini südame- ja veresoonkonnahaigustesse, selgub värskest uuringust. Jaapani teadlaste järeldus on huvitav, sest kartuli mõju meie tervisele on seni peetud võrdlemisi neutraalseks.

Kui teadlased jagasid osalejad nende toitumise alusel rühmadesse, siis selgus, et naistel, kes sõid iga päev kartulit, oli 18 protsenti väiksem suremusrisk. Meeste suremust kartuli söömine ei mõjutanud.

Tulemused on huvitavad, kuid lisaks kartulile võisid teadlaste kinnitusel naiste väiksemale suremusele kaasa aidata paljud muud tegurid. Kartuli mõju tervisele mõjutab väga palju selle valmistamisviis ning ka mitmed varasemad uuringud näitavad, et kartuli valmistamisviis on märkimisväärselt olulisem kui kartul ise.