Partner ei lase öösel magada? Uneekspert jagab lihtsat lahendust

Reece selgitab, et voodit jagav paar peaks voodi jagama võrdselt kaheks osaks: üks pool ühele ja teine teisele. «Teie armastus kellegi vastu võib kiiresti põlguseks muutuda, kui soovite igal ööl, et partner end ümber keeraks ja teisele poole hingaks,» selgitab Reece, miks eraldi tsoonid olulised on. «Voodit kahe eraldi tsoonina käsitlemine tähendab seda, et saate magada ka kahel eraldi madratsil, et mõlemad saavutaksid optimaalse mugavuse. Lisaks taga see selle, et jääte oma tsooni piiridesse.»