Maga nagu nott! Hea une võti võib peituda just seda tüüpi madratsis

Vedrumadratsi tüübid

Tänapäeval võimaldab suur madratsite valik leida just teie kehale kõige sobivama toote. Vedrumadratsid on üks levinumaid madratsi vorme. Need liigitatakse vedrumadratsiteks või taskuvedrumadratsiteks, vahendab City24.

Esimesed on moodustatud vedrudest, mis on põimitud ja paigutatud ritta, kui inimene lamab, ei kaota need madratsid oma kuju, on tugevamad ja sobivad paremini inimestele, kes kaaluvad rohkem.

Taskuvedrumadratsid on aga viimasel ajal klientide seas populaarsust kogunud tänu oma suurele paindlikkusele ning erakordsele kohanemisvõimele inimese kaalu ja kehavormidega. Diskreetsetes taskutes olevad vedrud toetavad keha just seal, kus see on kõige rohkem koormatud. Selle tulemusel loob madrats ideaalsed tingimused optimaalse unekvaliteedi tagamiseks.

Millised on vedrumadratsi eelised?

Parem õhuringlus

Kui teil hakkab magades liiga kuum ja teie keha higistab ärgates, võib probleem olla õhuringluses. Kui õhus pole liikumist, tõuseb keha temperatuur ja hakkate higistama. Kuna vedrumadratsid võimaldavad õhul vabalt liikuda, ei hoia see soojust, hoiab ära higistamise ja pidurdab hallituse kasvu.

Muidugi, kui soovite madratsit võimalikult kaua heas korras hoida, peaksite kaaluma investeerimist õigetesse voodikatetesse. Hästi valitud kate ei pikenda mitte ainult madratsi eluiga, vaid kaitseb seda ka ohtlike mikroobide, hallituse ja isegi tolmulestade eest.