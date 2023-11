PARIMATEST PARIM ⟩ Aasta kokk teeb hõrgutavaid võlutrikke vana kalavabriku seinte vahel

Lisaks anti välja eriauhinnad: parimaks abikokaks valiti Aljona Antonenko Maksim Ivanuškini tiimist, AS Reatoni auhinna – Innovatsiooni kulp – võitis Herkki Ruubel. Samuti hindasid igat käiku oma ala tipud.

Vegan eelroogasid hindas Mikk Mägi: «Lahe, et selline ülesanne kokkadele anti, vegantoit on uus normaalsus ja tore näha, kuidas vegantoitudega pingutatakse. Kõige parema eelroaga sai hakkama Maksim Ivanuškin. See oli roog, mida sööksin hea meelega veel.»