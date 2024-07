ÄRKAD VÄSINULT? Uuring paljastab 4 hea une saladust

Ära unusta pilkast pimedust

«Magamistoas aitavad täielikku pimedust luua paksud pimendavad kardinad. Need tagavad, et kuuvalgus, tänavavalgustus või päevavalgus ei segaks vajalikku und ja hoiavad ühtlasi toas privaatsust. Veelgi enam – pimendavad kardinad hoiavad ka kulusid kokku, kuna need kaitsevad nii talviste tuuletõmbuste kui ka suviste kuumalainete eest,» selgitas Mikvere.

Ka pimendavate ruloode abil saab tagada magamistoas täieliku pimeduse. Neid võib paigaldada nii aknasüvendi sisse, sellest väljapoole kui ka lakke. Kui kodu asub üüripinnal, siis on kõige sobivam valik pimendavad rulood, mille paigaldamiseks ei ole vaja puuri. Pehmuse ja soojuse saavutamiseks võib ruloosid kombineerida päevakardinatega.

Reisides ja mujal magades võib lahenduseks olla aga silmaklapid, mis blokeerivad tõhusalt valgust, aidates nii paremini lõõgastuda.

Õige padja leidmine ei pruugi olla lihtne

Uuringu järgi on neljandikule eestimaalastest lemmikpadi hea ööune lahutamatu kaaslane. Täiusliku padja leidmine võib aga osutuda raskeks, kui valikuvõimalusi on liiga palju. «Otsuse lihtsustamiseks on kõige parem juhinduda oma tavalisest magamisasendist. Näiteks külili ja selili magajatele on tavaliselt hea valik jäigem kõrge padi. Kellelegi, kes eelistab magada kõhuli, võib sobida aga pehme madalam padi, sest see võimaldab pead, kaela ja selgroogu paremini joondada,» sõnas sisekujundaja.

Mikvere lisab, et mäluvahust tehtud ergonoomiline padi lisab veel rohkem mugavust, kuna see vormub kehatemperatuuri abil kasutaja pea ja kaela kuju järgi. Ka mäluvahust patju saab valida magamisasendi järgi. Need, kellel on sageli öösel palav, võiksid valida ergonoomilise padja, mis pakub kahte tüüpi mugavust: ühel pool patja on pehme vaht ja teisel pool jahutav geel.

«Lõpetuseks võib öelda, et mõned asjad, mis aitavad hästi magada, ei maksa üldse midagi, näiteks nagu kallimale head ööd soovimine – peaaegu viiendik uuringus osalenutest märkis, et see ongi parima une saladus,» muigas sisekujundaja.