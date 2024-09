Kas Eestis levib epideemiline unepuudus? Veerand meist ei maga piisavalt ning üle kolmandiku on ärgates endiselt väsinud

«Tihti ohverdatakse uneaega töö või vaba aja veetmise nimel, sest kardetakse millestki ilma jääda või et miski jääb tegemata – seda fenomeni nimetatakse lühendiga FOMO (fear of missing out ehk ilmajäämishirm). FOMO on levinud noorukitel ja noortel täiskasvanutel, kes veedavad sotsiaalmeedias palju aega une arvelt. Kuid teaduslikud uuringud näitavad, et optimaalse produktiivsuse ja motivatsioonini, mis võimaldab meil saavutada rohkem ja tõhusamalt, on võimalik jõuda ainult pärast kosutavat und,» ütleb psühholoog.