Hanna Martinson: keha andis märku, aga ometi ei muutnud ma midagi

Et oma und kontrolli alla saada, otsustas Hanna liituda IKEA uneeksperimendiga. «Pärast uneeksperimenti sain aru, et tegin palju vigu, mis takistasid mul hästi magada ja puhata. Esiteks magasin ma liiga vähe – ainult 5-6 tundi, mis põhjustas suurt unepuudust ning mõjutas minu tujusid ja emotsioone. Enne eksperimenti jõin ma ka hilisõhtuti kohvi, isegi kella 20-22 ajal. Mul pole kunagi olnud probleeme uinumisega, seega ei näinud ma hilisõhtuses kohvijoomises probleemi. Samas ma ei teadnud, et kofeiin mõjutab unekvaliteeti nii tugevalt. Kuid minu peamine halb harjumus, mis takistas kvaliteetset und, oli see, et veetsin enne uinumist voodis aega sotsiaalmeedias skrollides. Kuna päevasel ajal ma telefonis palju ringi ei skrolli, siis olid õhtud need ajad, mil telefoni järele haarasin,» selgitab Martinson.