34 protsenti Eesti elanikest armastab magada, aga ärkab väsinuna. Ekspert selgitab, miks see nii on

«Uuringust selgus, et une vaatenurgast jagunevad eestlased kolmeks: 50 protsenti on «kuldmagajad», kes ootavad rõõmuga magamaminekut, 31 protsenti on «muretsejad», kes vähkrevad voodis ja peavad iga unetunni kohta hoolega arvet ning kolm protsenti on «skeptikud», kes ei pea hästi magamist eriti tähtsaks. Ilmselt oleme kõik elus ühel või teisel hetkel uneprobleemidega kokku puutunud. Hea uudis on see, et ekspertide sõnul võib sobiva magamisasendi leidmine ja sellega arvestamine meie und ja üldist heaolu oluliselt parandada,» ütleb IKEA Eesti müügijuht Rainer Lausing.