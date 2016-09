Kodumasinate parandaja: külmkapile ei tohi noaga kallale minna

Kodumasinate parandaja Rein Raudjala sõnul on üheks suurimaks veaks, mida inimesed oma külmkapiga teevad see, et minnakse noaga jääd kraapima. «Selleks, et külmkapp teeks oma tööd hästi, tuleb seda aeg-ajalt sulatada. Mitte mingil juhul ei tohi seintele tekkinud jääd aga noaga maha kraapida, sest nii on oht kahjustada jahutuselemente.»

Raudjala hinnangul lõhuvad inimesed oma külmkapi niimoodi väga tihti ära. «Kui noaga kogemata jahutustorusse lüüa, voolab sealt jahutusvedelik välja ja ongi külmkapp katki,» selgitab Raudjalg.

Mehe sõnul tuleks sulatamisel külmkapiuks umbes tunniks ajaks lihtsalt lahti jätta ja hiljem jääst tekkinud vesi ära kuivatada: «Kes on kärsitu võib ka fööniga seinu soojendada ja seeläbi sulamisprotsessi kiirendada, aga kindlasti ei tohi föönist tulev õhk olla liiga kuum, sest muidu sulatab see plastmassist seinu.»

Raudjala hinnangul on üheks tavapärasemaks probleemiks veel see, et külmkapp on vett täis. Mehe sõnul peab külmiku seintele tekkiv kondensvesi ära voolama tagaseinas asuvast äravooluaugust, aga kui see on umbes, voolabki vesi riiulitele. Et seda vältida, tuleks äravooluauku aeg-ajalt puhastada näiteks karvtraadiga.

Raudjala sõnul peaksid inimesed pöörama tähelepanu ka sellele, et külmkapi ja köögikappide vahel oleks paar cm õhuvahet. «Vanasti olid jahutuselemendid külmkapi taga, aga kaasaegsed mudelid jahutavad külgede pealt. Et külmkapp üle ei kuumeneks, tuleks jätta külgedele veidi vaba ruumi,» toonitab kodumasinate parandaja.