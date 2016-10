See kummaline sisekujundustrend hullutab inimesi üle maailma

Nimelt näeb mood nüüd ette, et vaipu tuleb kodus üksteise otsa laduda mitu kihti, liikudes suuremast väiksema poole nii, et alumise vaiba servad pealmise külgedelt näha jäävad.

Mida see annab ja miks nii teha? Sisekujundusspetsialistid väidavad, et see lisab ruumile sügavust, mis kodudes tihti puudu jääb.

Reegliks on siinkohal, et mida vähem üksteisega sobivad vaibad tunduvad, seda parem tulemus on. Julgelt võib miksida värve ja mustreid, kirjutab sisustusportaal Brit.

Kas kasutad või kasutaksid trendi ka enda kodus?