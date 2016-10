Hinnavõrdlus: suur palkmaja Valgas maksab tunduvalt vähem kui minimaja Nõmmel

Nõmmel asuv pisike puitmaja, kogupinnaga 68 m², maksab 150 000 €. Valga linnas asuv uus palkmaja, kogupinnaga 180 m², maksab aga 99 000 €.

Minimaja Nõmmel. Foto: KV.EE

Nõmmel asuval majal on kolm väikest eraldi tuba ning avatud köök-elutuba. Maja on mitmel korral suuremaks ehitatud. Hoovis on kuur ja autovarjualune kahele autole. Kogu krundi pind on 624 m².

Palkmaja Valga linnas. Foto: KV.EE

Valgas asuv palkmaja on valminud 2012. aastal. Maja esimesel korrusel on avar elutuba, avatud köök ja tualettruum koos pesuruumiga. Katusekorrusel on kolm magamistuba ja avar vannituba mullivanniga. Kinnistul asub ka kõrvalhoone koos garaaži ja ehitusjärgus saunaga. Kogu krundi pind on 1050 m².

Köök Nõmmel asuvas majas. Foto: KV.EE

Palkmaja avar köök. Foto: KV.EE