Väike pind, kuid madal hind lõid ostuhuviliste rekordeid

Esmapilgul ei osanud ma kuidagi aimata, et Mahla tänaval asuv kapitaalremonti vajav pind suurusega 17,4 ruutmeetrit erakordset huvi pälvib. Korter koosnes sisuliselt üksnes betoonseintest – aken oli küll vahetatud, aga muid parendusi ei olnud. Majas puudus küttesüsteem, iga korter pidi kütteprobleemi lahendama lokaalselt, antud pinnal oli väike elektriradiaator, mis talvel vaevu ruumi soojendas. Samuti oli iga korteri juurde veetud küll vee- ja kanalisatsioonitorud, kuid müügis olnud korteriga neid ühendatud ei olnud. Koridoris paiknes ühiskasutuses WC. Ühiskasutada oli ka köök, kuid korda tehtud korterites omad kööginurgad. Kõike seda arvesse võttes oli ostuhuvi ikka väga üllatav.

Hea hind paneb puudustest mööda vaatama

Kui vaadata pakkumisi kinnisvaraportaalides, siis halvas seisus kortereid palju ei leia. On remonti vajavaid, kuid päris nii-öelda betoonseina müüjaid on minimaalselt. Kui taolisi pindu siiski müüki tuleb, lähevad need kaubaks väga kiirelt.

Üks põhjus on loomulikult hind. Kirjeldatud objekt oli ka väga hea hinnaga (tehingu hind 13 000 eurot), kuna omanik vajas raha 10 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Kõnesid tuli mulle esimese 3 päeva jooksul 15 ning antud juhul sõlmiti leping inimesega, kes esimesena kohale tuli. Ostja oli kinnisvaraportaalidel juba pikemalt silma peal hoidnud ja sarnaseid pakkumisi otsinud. Selle tõttu oli ta ka kursis, et tuleb olla kiire.

Huvilisteks investeerijad

Peamiselt olid korterist huvitatud noored inimesed, kes soovisid odavat pinda. Mõni oleks soovinud seal elada mõned aastad ja siis kolida suuremale pinnale. Oli ka inimesi, kes soovisid korterit kohe välja üürida. Laias laastus sooviti objekti soetada investeeringu eesmärgil, sest osta on ju odavam kui üürida.

Maja asukoht on tegelikult väga hea, kuna Nõmme on elamiseks siiski hinnatud piirkond. Majas haldamiseks on moodustatud ka korteriühistu ning see annab lootust, et hoonet hakatakse korrastama. Ühistu esinaine on optimistlik ja loodab ka katuse peagi ära vahetada.