Kolm üllatavat kodust tüliküsimust, mis pereliikmetega läbi arutada tuleb

Küsitluses on osalenud inimest

Koduportaal HomeAdvisor viis oma 2000 kasutaja seas läbi uurimuse, kus vastajatel paluti märkida, missugused on nende kodused harjumused, mille osas nad pole valmis järeleandmisi tegema.

Tulemused olid üsna üllatavad, sest varasematele teadmistele tuginedes võiks ju oletada, et kõige rohkem jagelemisi on prügiämbri tühjendamise, nõudepesumasina töölepanemise, tualetipoti prill-laua ja muude taoliste asjade ümber, kuid selgus, et sootuks mitte.

Esikoha napsas ses küsitluses tugeva 85,1 protsendiga hoopiski veendumus, et aknad peaksid õhtupimeduse saabudes kaetud olema. Vaid väike osa vastanuist ei pidanud seda oluliseks, seevastu teema enda jaoks olulisena äramärkinud tõdesid, et on valmis oma seisukohta läbi suruma.

Teisele kohale jäi 82,5 protsendiga õhtune uste lukustamine ja kolmandale kohale tuli koduse temperatuuri kontrollimine.

Ära mainiti veel kola kogumine, voodis teleri vaatamine, nõude pesemata jätmine, kraanikausi puhastamata jätmine pärast hammastepesu ja nii edasi.

Klassikaline prill-laua ülesjätmine, kusjuures, kogus vaid 35,5 protsenti häältest ega ole seega perekondade jaoks eriti oluline teema.