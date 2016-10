Prognoos: pakkumiste vähenemine kinnisvaraturul ennustab hinnatõusu

KV.EE Indeksi horisontaalse liikumise taga on stabiilsena püsinud korterite tehinguhinnad. Kui tehinguhind ei kasva, ei saa kinnisvaramüüjadki hinnaootusi kergitada ja portaalis pakkumishinda tõsta.

Olulise trendina peab täheldama, et portaalis KV.EE on elamispindade müügipakkumiste arv hakanud vähenema. KV.EE pakkumiste indeks on nelja kuu taguselt 101-102 punti tasemelt septembriks langenud 97-98 punkti tasemele.

Tavapäraselt viib pakkumiste arvu langus konkurentsi leevenemiseni. See omakorda võimaldab kinnisvaramüüjatel hindu tõsta. Nii oleks igati mõistlik eeldada, et lähikuudel pöörab KV.EE pakkumishindade indeks end tõususuunale.

Viimast prognoosi toetab fakt, et maa-ameti esialgsetele 2016 III kvartali korterituru andmetele tuginedes näeme, et ostumüügitehingute hinnad Tallinnas on kuue kvartali pikkuse paigalseisu järel tugevasse tõusu pööranud. Esialgsete ja mittetäielike 2016 III kvartali Tallinna korteritehingute keskmine hind on 1659 €, mis on aastatagusest 114 € ehk 7,3% kõrgemal.

