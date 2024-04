KILUST KUNINGLIKE AUSTRITENI Homme algav festival toob Kalasadamasse värske kohaliku tooraine

«Kalafestivali näol on tegemist linlaste seas ühe oodatuima kevadise sündmusega, kus lettidele jõuavad mereannid ahvenast ja kilust kuninglike austriteni,» kommenteeris eelseisvat sündmust Kalafestivali korraldaja, Tallinna Turud juhataja Kersti Otteson.

«Kohale on oodata kalakaupmehi üle Eesti. Pakutakse nii magevee- kui ka merekalu kohalikest vetest, kuid oma lemmikud leiavad kindlasti üles ka punase kala ja eksootiliste meresaaduste austajad,» sõnas Otteson, lisades, et Kalafestival on iga-aastaseks kohtumispaigaks nii tõelistele kalagurmaanidele kui ka neile, kes oskavad lugu pidada heast toidust ja muusikast.