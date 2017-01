Venelaste eriti nutikas lahendus aitab tillukesele kodule ruumi lisada

Tegemist on omapärase magamiskastiga, mis näeb välja nagu voodisuurune tõstetud alusel kuubik. Selle sees üleval on voodi, voodi all aga arvukalt panipaiku.

34-ruutmeetrises Moskva korteris saab seda lahendust ka näha. Disainer Alireza Nemati rajas nutikaid ruumisäästjaid täis kodu iseendale ja abikaasale ning multifunktsionaalne magamiskast on selle elamise kahtlemata kõige silmatorkavam ja uuenduslikum lahendus.

Tänu heale disaineritööle ei näe magamisruum välja juhuslik ja algeline, vaid tundub stiilne ja kvaliteetne.

Kui see lahendus korterist puuduks, pidanuks pere kas loobuma stiilsest (ja arvukalt nutikaid panipaiku peitvast) elutoast või leppima diivanvoodi ja tõsiasjaga, et nende magamistuba on ühtlasi nende elutuba. Nüüd on neil hoolimata nappidest ruutmeetritest siiski kaks eraldi ruumi.

