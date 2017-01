Enne ja pärast: Pärnu katusekorteri igava magamistoa uus nägu on lõunamaiselt luksuslik

Pärnu pisikeses katusekorteris olev magamistuba oli enne pisikest remonti igati viisakas, kuid mitte selline, mis oleks Brettele tõeliselt meeltmööda olnud.

Toa uus välimus on pisut lõunamaise hõnguga – voodi kohal on baldahhiin, laes ripub Maroko stiilis lühter ning põrandat katab kauni mustriga vaip.

Magamistuba pärast. Foto: Brette Saar

Kõigepealt said toaseinad valge värvikihi ja põrand uue parketi. Kuna toal on kaldsein, aga Brettel oli soov baldahhiinvoodi järele, võeti appi kardinapuu. Kardinad, mis seal ripuvad on pärit kaltsukast (ühe kardina hind pisut alla kahe euro).

Laes rippuv lühter on samuti pärit teise ringi poest. Selle sai Brette Virtsu sadama lähedal asuvast poest 25 euroga.

Foto: Brette Saar

Ka padjad ja toolid on taaskasutusest. Brette sõnul oli ühe luksusliku välimusega tooli hinnaks vaid 15 eurot.

Foto: Brette Saar

Pisikesed detailid lisavad toale hubasust ja isikupära ning sobivad heledates toonides toaga suurepäraselt kokku.

Foto: Brette Saar

Loe toa muutusest pikemalt juba Brette blogist!