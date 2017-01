Iittala aasta värv valiti Soome suurele tähtpäevale mõeldes

Sel aastal ühineb Iittala Soome sajanda aastapäeva pidustustega, esitledes ultramariinsinist värvitooni, mis pärineb kaubamärgi rikkalikust värvide valikust. Sügav ja pilkupüüdev värvitoon on loodud Iittala klaasitehases spetsiaalse klaasivalmistamise retsepti järgi.

Sinine värv on maailma üheks populaarsemaks värvitooniks, millel on hulk sümboolseid tähendusi. Sinisest kiirgab meelerahu, see on unistuste, vaimsuse ja tasakaalu värv. Võimas sinine meri on mandrite ühendajaks ning sinavaid jõgesid seostatakse paljudes kultuurides jõukusega. Sinist peetakse küll kurbuse värviks, kuid ometi on see mitmes kultuuris pulmatraditsioonide osaks, põhjendab Iittala.

Sinine on ka Iittala sünnikodule olulise tähtsusega. Sinine taevas, tuhanded järved ning sügavsinised hetked enne õhtuse pimeduse saabumist on iga soomlase südames ning mõtetes.

Ultramariinsinine on olnud kasutuses varem nii Heikki Orvola Kivi küünlahoidjate kollektsioonis, Kaj Francki Kartio klaasidel kui Alvar Aalto kollektsioonis. Sel aastal on värv uuesti ellu äratatud ning seda on võimalik näha Kartio sarja klaasidel, Aalto vaasidel ning professor Oiva Toikka Mariskooli ja Kastehelmi kollektsioonides. Oiva Toikka disainitud 100. aastapäeva klaasist tuvike on samuti loodud autori kodumaa auks.

Kõik kollektsiooni kuuluvad tooted on valmistatud Soomes Iittala klaasitehases. Aalto vaasid ning Soome sajanda aastapäeva tuvikese on puhunud Iittala klaasitehase kõige kogenenumad klaasipuhujad. Kõik tooted, väljaarvatud Kastehelmi sarja taldrikud, on pakitud sinistesse kinkepakenditesse ning Aalto vaasidele on graveeritud sajanda aastapäeva tähis. Klaastuvikesi on erilise sündmuse tähistamiseks valmistatud limiteeritud kogus – 2017.