Kui maamaja ostmine tundub hea mõte

Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskuse juhataja Elo Lutsepa sõnul tasub vana talukompleksi korrastamisele mõelda siiski neil, kes rehemaja hinnata oskavad. «Võib ju osta ka krundi ja ehitada uue maja. Aga kui sulle on oluline see sada aastat vana, teiste ehitatud maja ja sa võtad enda missiooniks selle korrastamise, siis see on juba vara- või majahoidja roll, kes pärandab maja järeltulevale põlvele.»

Jutt kõlab küll hoiatusena, kuid juba viimased kümme aastat on Lutsepp hoopis julgustanud inimesi talusid ostma.