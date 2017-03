Kinnisvaraekspert: korterite kiire hinnatõus ei tähenda buumi

Kas oleme taas kinnisvarabuumis, kus hinnad kasvavad meeletu kiirusega, et sealt siis suure kolinaga alla kukkuda?

Siiski on kiire hinnatõus pisut petlik. Hinnad peegeldavad korteriturul tehtavate tehingute hindu. Tehingutesse on aga hoogsalt lisandunud uusi kortereid, mille hinnad on turu keskmisest märksa kõrgemal. Uute korterite osakaal kogutehingutes on kasvanud isegi juba kolmandikuni.

Nii on Tallinna keskmise hinna kiire kasv tingitud uute korterite tehingute osakaalu suurenemisest, mitte kinnisvara väärtuse kiirest kasvust.