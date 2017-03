Fotod: võimas kodu tõestab, et laste pärast sisekujunduses järeleandmisi teha ei tule

Sisekujundaja ja sisustusfänn Brittany Hayes on veendunud, et lapsed pole mingi põhjus, miks mitte sisustada oma kodu täpselt nii nagu seda näha soovid. Oma kodu on ta sisustanud algusest peale just selliseks nagu alati unistanud on.

/ www.designmom.com

/ www.designmom.com

Kire sisekujunduse vastu avastas Brittany just siis, kui tema esimene laps oli saanud kaheaastaseks ja tolle tuba sisustamist vajas. Tuba sisustades sai alguse ka tema voodipesuettevõte: nimelt õmbleb ta neid lastele.

/ www.designmom.com

/ www.designmom.com

Brittany ütleb, et tema kodu on 110 protsenti tema enda nägu ja ta pole milleski järeleandmisi teinud. Kuid samas arvestab ta igal sammul oma tütardega: kas nende jaoks on kõik mugavalt kättesaadav? Kas sisekujunduses (ja mitte ainult laste endi toas!) on nende jaoks midagi lõbusat? Näiteks soovitab ta lastega peredel julgemalt sisekujunduses kiikesid kasutada.

/ www.designmom.com

/ www.designmom.com

Vaata rohkem fotosid SIIT!