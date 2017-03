Nädalavahetuse projekt: mida peab teadma enne terrassi ehitamist?

Tüübilt on väga levinud kas sile või rihveldatud laudis. Kumba eelistada? «Jällegi maitse küsimus, kuid niiske sile laudis on jala all pisut libedam kui rihveldatud. Teisest küljest kogub rihveldatud laudis oma soontesse pisut rohkem prahti ja paljajalu on mugavam käia jällegi mööda siledat laudist. Nii et jäägu see siiski igaühe enda otsustada. Skandinaavias kasutatakse tihti terrassilaudisena ka lehist, mis on suure vaigutihedusega ning seetõttu väga ilmastikukindel ega vaja eraldi surveimmutust. Lehis omandab aja jooksul pisut punaka ja päikese käes hiljem hallika tooni. Enamlevinud lehisest terrassilaudade mõõdud on 28x95mm, 28x120mm ja 28x145mm. Viimastel aastatel on uue ja huvitava alternatiivina terrasside valikusse tulnud termotöödeldud puit. Termiliselt töödeldud puit ei mädane ega hallita ning valikus on šokolaadipruunid ja meekarva terrassilauad,» räägib Rehemaa.

Laudade sobiva vahe märkimiseks on hea kasutada tavalist pliiatsit, mille läbimõõt on kuus-seitse millimeetrit - sellest täiesti piisab.

Kinnitusvahendid

Millega kinnitada? Siin on valikuid mitu. «Kõige levinumad kinnitusvahendid on viimastel aastatel olnud spetsiaalse ilmastikukindla pinnakihiga isepuurivad Torx otsaga terrassikruvid mõõdus 4,5x55mm. Hästi sobivad laudise kinnitamiseks ka kuumtsink peitpeaga naelad mõõdus 2,8x75 mm, mis on piisavalt kareda pinnaga ega anna järele ka puidu kuivades. Samas, kui peaks tekkima vajadus midagi terrassi alt kätte saada, on mõistlikum kasutada kinnitusvahenditena kruve. Kindlasti ei tohiks siin kasutada kipsi-, külmtsink- või kollaseid tsingitud puidukruvisid, sest need on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes, ega pea välitingimustes tavaliselt üle ühe-kahe hooaja vastu. Samuti kipuvad nad tänu korrosioonile laudise välimust rikkuma,» kirjutab Rehemaa.

Kõik terrassilauad tuleb kinnitada servadest iga alusroovituse prussi külge vähemalt kahe kruvi või naelaga vältimaks hilisemat laudade kaardumist. Kuna viimastel aastatel on järjest rohkem populaarsust kogunud lehisest ja termotöödeldud terrassid, siis nende materjalide puhul on ainukeseks sobivaks kinnitusvahendiks A2 roostevabad kruvid. Enimkasutatav mõõt on 4,2x56mm.

Mõned soovitused: